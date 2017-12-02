«Айлендерс» и «Оттава» забили 11 голов, «Сенаторз» прервали серию из 7 поражений

«Оттава Сенаторз» на выезде победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе победителей два гола забил Райан Дзингел (9-я и 42-я минуты), ещё по разу отличились Зак Смит (10), Бобби Райан (19), Тома Шабо (29) и Майк Хоффман (32). У «Айлендерс» два гола забил Андерс Ли (15, 24), по одной шайбе забросили Антони Бовилье (13), Эндрю Лэдд (25) и Джейсон Чимера (29).

Таким образом, «Сенаторз» прервали серию из семи поражений.