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«Айлендерс» и «Оттава» забили 11 голов, «Сенаторз» прервали серию из 7 поражений

Хоккей

«Оттава Сенаторз» на выезде победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе победителей два гола забил Райан Дзингел (9-я и 42-я минуты), ещё по разу отличились Зак Смит (10), Бобби Райан (19), Тома Шабо (29) и Майк Хоффман (32). У «Айлендерс» два гола забил Андерс Ли (15, 24), по одной шайбе забросили Антони Бовилье (13), Эндрю Лэдд (25) и Джейсон Чимера (29).

Таким образом, «Сенаторз» прервали серию из семи поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 6
2:3, 3:2, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дзингел (Томпсон) – 08:32 (5x5), 0:2 – Смит (Дюшейн) – 09:41 (5x5), 1:2 – Бовилье (Чимера, Клаттербак) – 12:13 (5x5), 2:2 – Ли (Бейли, Ледди) – 14:27 (5x4), 2:3 – Райан (Фанёф) – 18:55 (5x5), 3:3 – Ли (Таварес, Бейли) – 23:01 (5x5), 4:3 – Лэдд (Эберле) – 24:17 (5x5), 4:4 – Шабо (Райан, Стоун) – 28:26 (5x5), 5:4 – Чимера – 28:40 (5x5), 5:5 – Хоффман (Шабо, Сеси) – 31:49 (5x4), 5:6 – Дзингел (Шабо, Фанёф) – 41:38 (5x4)
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