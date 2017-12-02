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«Сан-Хосе» добыл волевую победу над «Флоридой»

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» одержал волевую победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Колтон Севьюр вывел «Флориду» вперёд. На 32-й минуте Джо Павелски счёт сравнял. Победу «акулам» принёс точный бросок Криса Тирни на 48-й минуте. Голкипер «Сан-Хосе» Аарон Делл отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Шаркс» третьей подряд и четвёртой в последних пяти встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Севьюр (Хэйли, Петрович) – 18:11 (5x5), 1:1 – Павелски (Торнтон, Майер) – 31:20 (5x5), 1:2 – Тирни (Карлссон, Бёрнс) – 47:15 (5x5)
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