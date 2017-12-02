Панарин забил шестой гол в сезоне, бросив под перекладину

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче с «Анахайм Дакс» со счётом 4:2.

Жизнь после Кейна. Панарин заиграл в «Коламбусе» и не плачет по «Чикаго» Вместо Кейна теперь силовик Андерсон. Вместо Анисимова – новичок-франкофон.

Во втором периоде нападающий Артемий Панарин сравнял счёт, реализовав большинство. При атаке сходу он оказался перед воротами и, получив передачу, бросил под перекладину. Эта шайба стала для него шестой в сезоне.



Панарин провёл на льду 16 минут 46 секунд, нанёс четыре броска по воротами и набрал 3 (1+2) балла за результативность.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».