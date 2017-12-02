Грабнер оформил хет-трик, забросив две из трёх шайб в пустые ворота

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 5:1.



Форвард Михаэль Грабнер оформил хет-трик. В начале второго периода он вывел свою команду вперёд, а в концовке третьего игрового отрезка отметился ещё двумя шайбами в пустые ворота, когда «Каролина» поменяла голкипера на полевого игрока.

Форвард был признан первой звездой встречи. Он стал первым игроком «Рейнджерс» в эпоху расширения, забившим два гола в пустые ворота в одном матче.

Видео хет-трика Грабнера можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.