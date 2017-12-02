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«Колорадо» уступил «Нью-Джерси», Варламов сделал 19 сейвов

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» выиграл у «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе «Нью-Джерси» отличились Йеспер Братт (34-я минута) и Брайан Бойл (47). За «Колорадо» шайбу забросил Джей Ти Комфер (38).

Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 19 из 21 броска по своим воротам. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 13 минут 2 секунды, защитник Никита Задоров отыграл 21 минуту 41 секунду.

Это поражение стало для «Колорадо» третьим в последних четырёх матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Братт – 33:58 (5x5), 1:1 – Комфер (Керфут, Бэрри) – 37:11 (5x4), 1:2 – Бойл (Холл, Братт) – 46:11 (5x4)
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