Итоги игрового дня в АХЛ для россиян: Миронов забил первый гол в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя 13 матчей, в которых приняло участие 15 россиян. Защитник «Сан-Антонио» Андрей Миронов забросил первую шайбу в лиге, форвард «Чикаго» Иван Барбашев четыре раза бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности "-1".
Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.
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Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина
Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.
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|Валиев (н)
Волков (н)
Гурьянов (н)
Е. Свечников (н)
Воробьёв(н)
Фазлеев (н)
Дыбленко (з)
А. Педан (з)
Мамин (н)
Толчинский (н)
Зыков (н)
Барбашев (н)
Миронов (з)
Костин (н)
|«Марлис»
«Сиракьюз»
«Техас»
«Гранд Рапидс»
«Лихай Уэлли»
«Лихай Уэлли»
«Бингемтон»
«Уилкс-Бэрри»
«Спрингфилд»
«Шарлотт»
«Шарлотт»
«Чикаго»
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио»
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