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Итоги игрового дня в АХЛ для россиян: Миронов забил первый гол в лиге

Хоккей

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя 13 матчей, в которых приняло участие 15 россиян. Защитник «Сан-Антонио» Андрей Миронов забросил первую шайбу в лиге, форвард «Чикаго» Иван Барбашев четыре раза бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности "-1".

Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Валиев (н)

Волков (н)

Гурьянов (н)

Е. Свечников (н)

Воробьёв(н)

Фазлеев (н)

Дыбленко (з)

А. Педан (з)

Мамин (н)

Толчинский (н)

Зыков (н)

Барбашев (н)

Миронов (з)

Костин (н)		«Марлис»

«Сиракьюз»

«Техас»

«Гранд Рапидс»

«Лихай Уэлли»

«Лихай Уэлли»

«Бингемтон»

«Уилкс-Бэрри»

«Спрингфилд»

«Шарлотт»

«Шарлотт»

«Чикаго»

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио»		0

0

0+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1+1

0		0

0

0

4

0

0

6

0

0

0

2

0

2

2		0

3

3

1

1

3

0

3

2

1

1

4

1

1		0

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-1

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