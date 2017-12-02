Итоги игрового дня в АХЛ для россиян: Миронов забил первый гол в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя 13 матчей, в которых приняло участие 15 россиян. Защитник «Сан-Антонио» Андрей Миронов забросил первую шайбу в лиге, форвард «Чикаго» Иван Барбашев четыре раза бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности "-1".



Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.