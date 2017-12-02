Билялетдинов: соперник — одна из причин, мешающая «Ак Барсу» забивать больше

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» со счётом 1:2.
«Команды играли на результат. Есть у нас вопросы – мы всё еще не можем исправить большинство. Мелкие ошибки, после которых нам забивают… Это тоже нас беспокоит. С чем сегодня связана низкая реализация? Да не только сегодня. Вот и нас это и беспокоит.
Сложно сказать, что мешает забивать больше. Есть разные вещи, которые нам мешают. Соперник – одна из причин», – цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».
Гол Клинкхаммера не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»