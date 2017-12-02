П. Зубов – о 3:7: вряд ли одному из тренеров хоккей сегодня понравился

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал крупное поражение команды в матче с «Локомотивом» (3:7).



«Вряд ли одному из тренеров хоккей сегодня понравился. Коллегу — с победой. Системные ошибки со стороны нападающих привели к плачевному результату. Можно было подумать на защитников, но это нападающие допустили грубейшие ошибки при контроле игроков, отсюда результат.



Кадровые вопросы сами собой снимаются, в четвёртом звене можно проводить ротацию, в других — нет. Только резервы из себя доставать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Локомотив» забросил 7 шайб «Сибири» и выиграл четвёртый матч подряд