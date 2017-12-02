С. Зубов: будем надеяться, на результат «Сочи» повлияло неформальное собрание

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» со счётом 4:1.

«Во-первых, всех болельщиков — с победой. Сегодня поддержка была действительно ощутимой. Хочется отметить наши спецбригады меньшинства. В третьем периоде пришлось нелегко, но практически вся команда с самого начала вступила в игру. Получили нелепый гол в большинстве, но перехватили инициативу во втором периоде. Конечно, мы очень рады. Впереди важные матчи, поэтому никакой расслабухи. Готовимся к следующей игре.

Повлияло ли неформальное собрание команды накануне на сегодняшний результат? Будем надеяться», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.