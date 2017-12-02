В. Воробьёв: «Сочи» превзошёл «Динамо» в желании, второй период это подтвердил

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» (1:4).

«Хочу поздравить коллегу с победой. Жалко, что проиграли стыковой, важный матч, который был за 6 очков. Соперник сегодня превзошёл нас в желании, стремлении. Второй период это полностью подтвердил. Если в прошлой игре нам удалось вытащить матч, то в этой мы не смогли переломить. У нас продолжается важный выезд, сейчас Уфа, потом — «Йокерит», Казань, Нижнекамск… Еще раз повторюсь, плей-офф для нашей команды уже начался. Жалко, что проиграли сегодня.



Мишка Анисин восстановился после травмы, только набирает обороты. В прошлой игре забил гол. Повторюсь, мы ждём от него креатива в атаке. Он с хорошим пониманием игры, технически оснащён, так что, думаю, это усиление. Ждём-ждём-ждём, думаю, от игры к игре он будет прибавлять», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Сочи».