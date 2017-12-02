Экс-вратарь рижского «Динамо» Седлачек перешёл в «Слован»

«Слован» объявил о подписании контракта до конца сезона с вратарём Якубом Седлачеком. Переход состоялся после того, как голкипер словацкой команды Марек Мазанец принял решение расторгнуть соглашение и вернуться в НХЛ.

27-летний вратарь начинал сезон в чешской Эстралиге, проведя семь матчей за «Маунтфилд», а затем сыграл пять встреч за итальянскую команду «Больцано» в EBEL.

Седлачек с 2013 по 2017 год защищал цвета рижского «Динамо». Он одержал 41 победу в 126 матчах КХЛ с процентом отражённых бросков 91,8 и коэффициентом надёжности 2,42.