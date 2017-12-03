Экс-форвард «Филадельфии»: более половины тафгаев НХЛ употребляли коноплю

Бывший тафгай «Филадельфии Флайерз» Райли Котэ, отыгравший за этот клуб три полных сезона (2007 – 2009), рассказал, как ему помогало употребление каннабиноидов.

«Я совершенно спокойно это употреблял, мне это помогало справиться с беспокойством и болью. Никакой физической зависимости не было. Я думаю, что это тот случай, когда хорошие люди нарушают плохие законы. По крайней мере, половина тех парней, с которыми я конкурировал, употребляла каннабиноиды, многие делали это регулярно», — приводит слова Котэ Sportsnet.

За свою карьеру в НХЛ форвард провёл более 50 боёв и набрал 411 штрафных минут. Стоит отметить, что каннабис официально не запрещён в НХЛ, так как не доказано повышение эффективности организма после его употребления, а бывший комиссар НБА Дэвид Стерн недавно высказался в пользу разрешения употребления марихуаны в медицинских целях.