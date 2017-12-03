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Кто ещё из игроков достоин поездки на Матч звёзд КХЛ?

Хоккей

Продолжается выбор игроков на Матч звёзд КХЛ. На втором этапе голосования свой выбор сделают журналисты. Мы предлагаем вам поделиться своим мнением: кто из игроков ещё достоин поездки?

После завершения первого этапа голосования для участия в матче были отобраны:

Дивизион Боброва: Марк-Андре Граньяни, Сергей Калинин, Эли Толванен, Илья Ковальчук;
Дивизион Тарасова: Стаффан Кронвалль, Никита Нестеров, Кирилл Капризов, Дмитрий Кагарлицкий;
Дивизион Харламова: Андрей Марков, Крис Ли, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв;
Дивизион Чернышёва: Кевин Даллмэн, Филип Ларсен, Линус Умарк, Найджел Доус.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

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