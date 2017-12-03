Скудра: «Торпедо» разбазарило шансы на победу в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль Воронина принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Хороший матч, отличная атмосфера во дворце — спасибо и нашим болельщикам тоже: довольно много людей приехало поддержать команду из Нижнего Новгорода. К сожалению, „Торпедо“ не смогло порадовать их победой. Но игра, повторюсь, была хорошая. Единственное, создавать столько хороших моментов и забить всего два гола — это наша беда. Мы стараемся бороться с этим, работать, но даже во втором периоде, когда начали здорово, у нас было два отличных момента, но реализовать их мы не смогли. Попросту разбазарили. А вот «Спартак» забил. Теперь едем домой, у нас был тяжёлый выезд, где мы сыграли пять матчей подряд», — сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.