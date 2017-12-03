Епанчинцев: третье и четвёртое звенья «Спартака» сделали результат

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:2).

Дубль Воронина принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Сегодня действительно была хорошая игра. Она показала, что наша команда способна играть терпеливо, даже проигрывая. Ребята не отходили от той системы, которую мы планировали перед игрой. Большое спасибо Никите Беспалову, который держал нас в игре и выручил в нужный момент — спас в двух стопроцентных моментах во втором периоде. Думаю, сегодня ребята играли с таким настроем, поскольку нам очень нужны очки — в турнирной таблице всё очень плотно. Может, матч был даже больше, чем за шесть очков. Хотелось бы сказать спасибо нашим ребятам за это терпение. На выезде провели хорошие игры, но, к сожалению, результат был другой. А сегодня своим терпением ребята заслужили эту победу. Спасибо болельщикам за поддержку, ну а мы готовимся к матчу с «Витязем».

Используем Талалуева, потому что у нас не так много молодых игроков, которые достойны основного состава. Парень играет, старается. Дай бог ему не останавливаться на достигнутом. Согласен, что сегодня третье и четвёртое звенья сделали игру. Соперник хорошо сыграл против наших лидеров, и ребята выиграли этот матч. Мы не разделяем ребят, но всё-таки эти два звена очень здорово помогли", — сказал Епанчинцев на послематчевой пресс-конференции.