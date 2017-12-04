Дронов, Кравцов и Зайцев вошли в расширенный состав молодёжной сборной на МЧМ

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов, которые прибудут в Новогорск для участия в подготовительном сборе к чемпионату мира (26 декабря — 5 января, Баффало, США).



7 декабря на подмосковной базе соберутся 28 хоккеистов, выступающих в России.



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»);



Защитники: Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев (оба — «Челмет»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов, Владислав Сёмин (оба — «СКА-Нева»);



Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все — «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Иван Романов (все — «Локомотив»), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба — «Трактор»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Павел Шэн («Югра»).



Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, после чего в усечённом составе отправится на заключительный этап подготовки в Рочестер (18 декабря — 24 декабря). За океаном к «молодёжке» присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке, полный список будет опубликован позднее.



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