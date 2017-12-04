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Тренер «Кладно» — о переходе Курьянова: Ягр играл с ним в «Авангарде», и я тоже

Хоккей

Член тренерского штаба хоккейного клуба «Кладно» Павел Патера прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Антоном Курьяновым.

«Я уверен, Антон поможет команде в решающей фазе сезона. Я играл с ним три года в Омске, и Ягр также выступал с ним вместе там же. Я хорошо знаю Курьянова как игрока и как человека. Он пропустил последний месяц, поэтому мы дадим ему немного времени на обретение формы», — приводит слова Патеры официальный сайт хоккейного клуба «Кладно».

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Форвард Курьянов перешёл в клуб, которым владеет Яромир Ягр
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