Казанский — об игре «Белых Тигров» и «Ядрёного вождя»: матч на загляденье

Известный спортивный комментатор Денис Казанский, который выступает в Ночной хоккейной лиге за «Белых Тигров», поделился мнением об игре с «Ядрёным Вождём» (6:4). Казанский отметился голом.



«Игра вообще на загляденье! С учетом того, что каждая команда по два раза вела в счете, каждый догонял, и такая интрига висела, пожалуй, до предпоследней смены, когда мы в большинстве забили. Когда стало 6:4, уже было понятно, что им не отыграться. Крутая игра!» — приводит слова Казанского официальный сайт Ночной хоккейной лиги.

«Благодаря Ночной лиге мы вспомнили, что такое Россия и российский хоккей» Хоккей в Калининграде развивается семимильными шагами.