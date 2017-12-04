Национальная организация туризма Кореи высказалась в поддержку хоккейной сборной

Вице-президент Национальной организации туризма Кореи Мин Хонг Мин обратился с официальным письмом к президенту ИИХФ Рене Фазелю, в котором сообщил о крайней заинтересованности в участии хоккейной сборной России в ОИ-2018.



«Сборная России по хоккею – одна из самых прославленных команд в мире, её участие важно для успеха Олимпийских игр, включая продажи билетов и пакетных предложений, – говорится в письме. – Южная Корея впервые принимает зимние Олимпийские игры, и мы бы хотели провести их успешно. Правительство Кореи и оргкомитет Игр в Пхёнчхане приложили невероятные усилия, чтобы подготовить уникальное событие для всего мира. Мы хотели бы показать всем гостям красоту нашей страны, но обеспечение интереса к спортивным соревнованиям – это первый и важнейший шаг к достижению этой цели. Как уже было отмечено, Национальная организация туризма Кореи и ФХР вложили много труда и сил в продвижение предстоящей Олимпиады.



Мы крайне заинтересованы в участии в Играх сборной России, чтобы жители Кореи и туристы со всего мира имели возможность наблюдать за соревнованиями лучших спортсменов на самом высоком уровне». Напомним, решение об участии России на Олимпийских играх в Пхёнчхане МОК примет 5 или 6 декабря.



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