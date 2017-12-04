Назаров: в третьем периоде сказалось мастерство СКА, они додавили «Нефтехимик»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от домашней встречи с петербургским СКА, в которой его подопечные уступили со счётом 1:3. До 53-й минуты хозяева вели в счёте, но пропустили от «армейцев» три гола в концовке встречи.



«Коллегу хочу поздравить с победой. Интересная игра, вели в счете, могли что-то даже зацепить. В третьем периоде мастерство СКА сказалось, додавили они нас», — приводит слова Назарова официальный сайт клуба из Нижнекамска.



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СКА забил три шайбы за восемь минут и обыграл «Нефтехимик»