Дуайер: знали, что «Ак Барс» будет выглядеть сильнее, чем в предыдущих играх

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился эмоциями от встречи с «Ак Барсом», которая завершилась поражением его команды со счётом 1:3.



«Мы знали, что «Ак Барс» сегодня будет выглядеть сильнее, чем в двух предыдущих матчах. Это обученная команда, они смогли здорово начать матч. «Ак Барс» создавал много моментов, благодаря быстрому голу завладел лидерством. После второй шайбы мы старались играть хорошо, но, к сожалению, начало матча нас подвело», — приводит слова Дуайера официальный сайт казанской команды.

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