«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: Торнтон травмировал Оши и подрался с Уилсоном

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1, но потерял из-за травмы форварда Ти Джея Оши.

В концовке второго периода нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон травмировал Оши. При борьбе у борта Торнтон применил на нём силовой приём, которые пришёлся в голову. Оши остался лежать, а затем с помощью врачей покинул площадку и досрочно завершил матч.

Видео, в котором Оши получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В начале третьей двадцатиминутки за Оши вступился Том Уилсон, вызывав Торнтона на бой. Оба провели по несколько ударов, после чего Уилсон повалил игрока «акул» на лёд и их разняли.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

Видео драки можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».