«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: Торнтон травмировал Оши и подрался с Уилсоном

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1, но потерял из-за травмы форварда Ти Джея Оши.
В концовке второго периода нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон травмировал Оши. При борьбе у борта Торнтон применил на нём силовой приём, которые пришёлся в голову. Оши остался лежать, а затем с помощью врачей покинул площадку и досрочно завершил матч.
Видео, в котором Оши получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
В начале третьей двадцатиминутки за Оши вступился Том Уилсон, вызывав Торнтона на бой. Оба провели по несколько ударов, после чего Уилсон повалил игрока «акул» на лёд и их разняли.
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Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.
Видео драки можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».