Прохоров: ситуация отлична от 1992-го, будет правильно не ехать на ОИ без флага

Олимпийский чемпион—1992 Виталий Прохоров высказался против поездки хоккейной сборной на Олимпийские игры, если МОК запретит россиянам выступать под своим флагом.
«В 1992 году у нас была совершенно другая ситуация. В стране были изменения, но внешнего давления не было, это была внутренняя ситуация. Менялась страна, и нам поменяли майки буквально на Олимпийских играх, убрав слово «СССР». Но это была внутренняя история страны, она никак не была связана с внешней. А сегодня идёт давление. Я не хочу давать оценки, но это давление со стороны МОК и ВАДА. Поэтому ситуация разная. Нужно ли нам участвовать под нейтральным флагом? Я даже не могу себе представить, чтобы командный вид спорта участвовал под ним. У меня это в голове не укладывается. Поэтому решение будет принимать Федерация хоккея России. На мой взгляд, она откажется и не поедет. Я думаю, что не ехать на Игры под нейтральным флагом было бы правильно и логично, потому что непонятно, какая команда будет играть», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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