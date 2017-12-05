П. Зубов: 2 «привоза» 1-го звена стоили «Сибири» поражения

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2).



«Игра была хорошая, создавали много моментов. Кошечкин молодец, но два «привоза» первого звена стоили нам поражения. Создавали вроде, играли, работали, бились, а в концовке силёнок не хватило. Который матч играем в три звена, для ротации немного возможностей. Хотели Зыряновым немного утяжелить команду, но не получилось.



Большинство не работает, потому что подсели шведы. Мы пробовали других. Про Бодрова кричали «король большинства», но выдал одну игру — и всё, опять засада. Одно звено есть, но оно не может вытягивать. Хотя нет, в «Магнитке» было такое звено», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.