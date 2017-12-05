Крикунов — о попадании Трямкина на МВЗ: получил «5+20», сейчас мы его поздравим

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал попадание защитника команды Никиты Трямкина на Матч звёзд и его удаление до конца игры во встрече с «Авангардом» (1:2 Б).
«Поздравил ли Трямкина с попаданием на Матч звёзд? Поздравим, получил „5+20“, сейчас мы его поздравим. Момент нарушения уже посмотрел, было чистое удаление, сзади по ногам, учите правила, как говорится», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Авангард» в серии буллитов одолел «Автомобилист», прервав неудачную серию