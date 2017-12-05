Скабелка: Сундстрём выйдет не раньше января, Петерссон пока не готов играть

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка оценил встречу с «Автомобилистом» (2:1 Б) и рассказал о сроках восстановления травмированных хоккеистов.



«Серия поражений закрепостила ребят, есть такой момент. Многое было сегодня невпопад, нападающие отдают, когда надо бросать, а иногда вообще не доходит дело до броска. Реализация хромает в последних играх, не забиваем второй матч подряд «5 на 3». Но ребята молодцы, сражались до конца, победа придаст уверенности команде.



Сундстрём выйдет не раньше января, а Петерссон каждый день говорит, что ему лучше, но пока не готов играть. Возможно, будет уже в следующей игре, его не хватает, особенно в большинстве», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в серии буллитов одолел «Автомобилист», прервав неудачную серию