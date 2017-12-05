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Крикунов: чемпионат для «Автомобилиста» идёт неплохо, но «Нефтехимик» впереди

Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов оценил встречу с «Авангардом» (1:2 Б).

«Не умеем буллиты бить. Основной исполнитель буллитов Мегалинский травмирован, поэтому и проиграли. Начали сегодня не очень уверенно, потом всё более-менее пошло, были моменты в обе стороны. Равная игра была до самого конца, потренировались играть втроём. Отмечу Коваржа и игру в меньшинстве, а в атаке ничего серьёзного не создали.

Как складывается для нас чемпионат? Неплохо, но «Нефтехимик» впереди», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в серии буллитов одолел «Автомобилист», прервав неудачную серию
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