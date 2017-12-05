И. Крикунов: «Авангард» хотел взять хоть какие-то очки перед своими зрителями

Нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов прокомментировал встречу с «Авангардом» (1:2 Б).



«Игра была равная, тяжело в гостях в Омске, они играют по системе. Ну а на буллитах выигрывает тот, кому больше везёт. «Авангард» всегда дома хорошо играет, к тому же до этого они проиграли четыре игры. Они хотели взять хоть какие-то очки перед своими болельщиками. Конечно, хорошо, что выстояли две минуты в расстановке «3 на 5», но это немного выбивает из колеи.



Сохатский на буллитах? Сегодня первый раз так поменяли, это не постоянная практика. Празднование гола Чайковски? Он всегда отмечает свои голы и каждый раз по-разному», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в серии буллитов одолел «Автомобилист», прервав неудачную серию