Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Рейнджерс» подписали контракт с экс-голкипером «Слована» Мазанецом

Хоккей

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт и сразу выставил голкипера Марека Мазанеца на драфт отказов, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Как сообщается, это сделано для перевода голкипера в фарм-клуб АХЛ.

Нынешний сезон 26-летний Мазанец начинал в братиславском «Словане», проведя за команду 23 матча в регулярном чемпионате. В среднем вратарь пропускал 3,40 шайбы за игру, отражая в среднем 89,9% бросков по своим воротам.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вратарь Мазанец расторг контракт со «Слованом» и хочет вернуться в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент