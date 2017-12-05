«Рейнджерс» подписали контракт с экс-голкипером «Слована» Мазанецом

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт и сразу выставил голкипера Марека Мазанеца на драфт отказов, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Как сообщается, это сделано для перевода голкипера в фарм-клуб АХЛ.



Нынешний сезон 26-летний Мазанец начинал в братиславском «Словане», проведя за команду 23 матча в регулярном чемпионате. В среднем вратарь пропускал 3,40 шайбы за игру, отражая в среднем 89,9% бросков по своим воротам.



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Вратарь Мазанец расторг контракт со «Слованом» и хочет вернуться в НХЛ