Бурмистров: думаю, нет смысла ехать в Пхёнчхан и выступать без родного флага

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров прокомментировал решение МОК не допустить Россию до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане под своим флагом, а также поделился мнением, нужно ли стране бойкотировать соревнования.



«Бред собачий! Учитывая, сколько всего Россия сделала для спорта в целом, это плохое решение. Не только в России возникали проблемы с допингом. Все когда-то попадались, каждая страна. Было трудно смириться с решением НХЛ не отпустить хоккеистов в сборную, а решение МОК принять ещё труднее.



Что важнее — быть участником Олимпиады или представлять свою страну? На первом месте моя страна. Не хочется выигрывать медали, сражаясь за чужой флаг. Ты родился в своей стране и относишься к ней с большим уважением, любишь её. Думаю, нет смысла ехать туда и выступать без родного флага. Что потом сказать своим детям? Для кого ты эту медаль выиграл?» — сказал Бурмистров в интервью The Province.

«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.