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Прав ли Овечкин, назвав выступление на ОИ под нейтральным флагом унизительным?

Хоккей

Сборная России не сможет выступить на Олимпиаде под своим флагом. МОК отстранил Олимпийский комитет России от Игр, чистым спортсменам разрешат поехать в Корею в нейтральном статусе. Прав ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который заявил, что выступать под нейтральным флагом – это унизительно?

Почему Ковальчук прав. Даже без флага и гимна мы останемся русскими
Патриотизм не в государственных символах, а в сердце. Правда же, Александр Овечкин?

— Да, Овечкин – настоящий патриот нашей страны.
— Нет, каждый спортсмен вправе сам принимать решение.
— Легко рассуждать об этом, когда всё равно не едешь на ОИ.

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Почему Овечкин прав. Флаг и гимн дороже олимпийского золота
Выступать под белым флагом – унизительно и недопустимо.

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

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