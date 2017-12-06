«Адмирал» подтвердил назначение Сергея Сошникова новым генеральным директором

«Адмирал» объявил о назначении Сергея Сошникова новым генеральным директором клуба. Ранее об этом сообщаел «Чемпионат». Сошников сменил на этой должности Камила Гаджиева.

В нынешнем сезоне 49-летний функционер работал на аналогичной должности в клубе ВХЛ – самарском ЦСК ВВС. С 2007 по 2010 год работал главным тренером и руководителем клуба высшей лиги «Газпром-ОГУ» (Оренбург). Затем с 2010 по 2015 год был в разные сезоны генеральным директором, главным тренером, ассистентом главного тренера оренбургской молодёжной команды «Белые Тигры».



В сезоне-2011/12 занимал должность спортивного директора клуба КХЛ «Лев» (Попрад), в структуру которого вошли «Белые Тигры». С 2015 года Сергей Николаевич руководил самарским ЦСК ВВС: сначала в роли вице-президента и главного тренера, а с нынешнего сезона – генерального директора.