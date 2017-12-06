Коновалов: опыт игры в КХЛ повышает шансы поехать на МЧМ

Кандидат в молодёжную сборную России голкипер «Локомотива» Илья Коновалов оценил свои шансы поехать на чемпионат мира, который стартует в Баффало 26 декабря.

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«Я просто выхожу и делаю свою работу. Буду рад, если вызовут в национальную команду. Думаю, мои шансы повышаются из-за того, что у меня появился опыт игры в КХЛ. Немного вратарей моего года выступают в этой лиге. В сборную меня практически никогда не вызывали, может быть, это послужило раздражителем. Хотел доказать на Турнире четырёх наций, что способен играть на таком уровне. Брагин – очень хороший тренер, думаю, мне многое даст работа с ним, если попаду на МЧМ», — сказал Коновалов в интервью официальному сайту КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ Коновалов принял участие в четырёх играх «Локомотива», в которых одержал три победы при проценте отражённых бросков 93,5%.