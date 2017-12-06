Быков: Россию вгоняют в эту ситуацию, спортсмены будут биться за страну на ОИ

Бывший главный тренер сборной России, олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды Вячеслав Быков выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом. Ранее МОК запретил сборной России ехать на Игры под своим флагом.

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«Моё личное мнение — важно, чтобы наши спортсмены отстаивали свои права в спортивных состязаниях. А наши руководители и чиновники пусть отстаивают честь нашего спорта в международных судах и добиваются права, чтобы иметь места в международных организациях, таких как МОК и другие.

Сюрпризом решение МОК по России не стало в связи с тем, что ситуация нагнеталась из-за докладов Макларена, заявлений Родченкова. Позитивных моментов в последнее время было мало, поэтому такое развитие событий, в общем-то, и напрашивалось. Сожалею, что не были предоставлены никакие конкретные доказательства нашей вины, это вдвойне вызывает негодование.

Параллель с Олимпиадой в 1992 году провести здесь нельзя в силу того, что тогда был распад Советского Союза, это была политическая ситуация внутри страны. Мы прекрасно понимали, кого представляем. Сейчас нас вгоняют в эту ситуацию. В любом случае и тогда, и сейчас спортсмены представляют наш народ, и вместе мы будем переживать и болеть за наших ребят. Они будут биться за нашу страну», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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