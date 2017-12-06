Знарок — о допуске под нейтральным флагом: всё равно это сборная России

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился мнением о матче и оценил ситуацию с поездкой сборной России в Корею под нейтральным флагом.

«Хорошая игра, приличный соперник. За два года мы ни разу не выиграли, сегодня повезло. Хафизуллин не сыграл по причине микротравмы. Мы не знали о решении МОК допустить сборную Россию под нейтральным флагом. Как оцениваю это решение? Всё равно это сборная Россия». — передаёт слова Знарка «Спорт Бизнес Online».