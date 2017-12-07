«Торонто» — «Калгари»: Ткачук со скамейки нанёс колющий удар клюшкой

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 2:1 Б.



В первом периоде нападающий Мэтт Мартин толкнул игрока «огоньков» на борт около скамейки запасных «Калгари». Завязалась потасовка с участием четырёх человек, во время которой форвард Мэттью Ткачук, находящийся на скамейке, незаметно нанёс Мартину колющий удар клюшкой в живот. Судьи не заметили этот эпизод.

Ткачук в текущем сезоне уже был наказан удалением до конца встречи за удар клюшкой в игре с «Детройтом». НХЛ тогда дисквалифицировала игрока на один матч.

Ткачук отстранён на 1 матч за удар клюшкой, который спровоцировал массовую драку

Видео эпизода игры с «Торонто» можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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