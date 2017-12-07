Звено Овечкина стало первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших игроков дня.

События дня НХЛ. Овечкин разозлился на фейк! И отдаёт долги Кузнецову Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».

Главной звездой дня признана первая тройка «Вашингтон Кэпиталз» в лице Александра Овечкина, Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона, на троих набравшая 11 очков в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

Овечкин вышел на 1-е место среди россиян в истории НХЛ по матчам с 4 очками

Александр Овечкин, отметился заброшенной шайбой и тремя передачами, нанёс шесть бросков, провёл на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности «+3». Уилсон набрал 4 (2+2) очка за результативность, Бекстрём — 3 (1+2) очка.

Второй звездой дня признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 47 из 48 бросков по своим воротам.

Третьей звездой дня назвали голкипера «Анахайм Дакс» Райана Миллера, отразившего все 29 бросков по своим воротам.