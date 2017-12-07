«Вашингтон» — «Чикаго»: целый сектор на стадионе болел за судей

На матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс», который состоялся на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, целый сектор болельщиков вновь был одет в форму судей и поддерживал их.

Целый сектор переоделся в судей и болел за них на матче «Айлендерс» — «Колорадо»

В нынешнем сезоне НХЛ подобное уже происходило во время матча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш".

Видео поддержки болельщиками судей можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 6:2.