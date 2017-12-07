Юрзинов-мл.: «Сибирь» будет двигаться вперёд и стремиться попасть в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший дал первый комментарий после назначения.

Юрзинов-мл. возглавил «Сибирь», Павел Зубов остался в тренерском штабе

«Хотел работать в КХЛ. Когда поступило предложение из «Сибири», думал недолго и сразу прилетел в Новосибирск. Тем более работал в этом клубе 10 лет назад. Знаком с городом, с болельщиками, с инфраструктурой. Знаю, как в городе любят хоккей. Павел Зубов остаётся работать помощником в моём тренерском штабе. Сезон в самом разгаре, нужно сразу входить в работу и двигаться вперёд. Связался со мной и предложил возглавить команду генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. Конечно, будем стремиться попасть в плей-офф», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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