Апальков: нужно провести два сезона так, чтобы мной заинтересовались в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков поделился мнением о возможном переезде за океан.



«Переживал ли, когда от меня отказался „Металлург“? Даже не отказались, а не защитили. После трагедии с «Локомотивом» был драфт, на котором ярославцы могли взять хоккеистов из всех клубов. Уральская команда оставила Илью Проскурякова и Александра Печурского. Но я нормально отнёсся к тому, что поехал в другой клуб. Да, это была высшая лига, но все понимали, что клуб там не задержится. А в «Металлурге» в меня особо и не верили. Эти восемь матчей провёл в четвёртом звене.



Хотел бы попробовать сыграть в Северной Америке? У меня контракт на два года, и в этом сезоне я вообще об этом не думаю. Но и этот, и следующий годы надо провести так, чтобы мной заинтересовались. Знаете, у меня действительно были варианты два года назад. Но действовал контракт с «Локомотивом», а затем я провёл не очень удачный сезон. И все варианты исчезли», — цитирует Апалькова официальный сайт КХЛ.

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