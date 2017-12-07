Аболс: у меня хорошие отношения со Скабелкой, дома «Лада» обыграет «Авангард»

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) и спрогнозировал результат ответной встречи, которая состоится в Тольятти 11 декабря.



«Хоть мы и проиграли 2:4, но играли хорошо. По содержанию это была лучшая игра за последнее время, но мало хорошо играть, нужно выигрывать. Играя с более классным соперником, нельзя давать ему такие шансы. Было несколько глупых, слабых удалений, которые привели к пропущенным голам. Нельзя при равном счёте давать сопернику такую контратаку, а игрок, который это сделал, даже не попытался блокировать. Если так играешь, то не выигрываешь



У нас уже третий месяц семь травмированных, для Валуйского, думаю, тоже сезон закончен. Надеюсь, кто-то из них вернётся ещё в этом сезоне. Какую ожидаю игру в ответной встрече в Тольятти? У меня хорошие отношения с Андреем Скабелкой, там мы выиграем», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Два очка Анелёва помогли «Авангарду» взять верх над «Ладой»