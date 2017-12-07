Коннолли: Овечкину нравится забивать, «Вашингтону» нужна такая его игра

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брент Коннолли поделился мнением об игре партнёра по команде — российского форварда Александра Овечкина, который в 29 матчах набрал 32 (21+11) результативных балла.



«Овечкину нравится забивать, и он очень хорош. Нам нужно, чтобы он и дальше играл так. Он знает, что это нам нужно. Думаю, он доволен, как складываются события в последнее время. И нам нравится, как он играет. Это помогает команде», — приводит слова Коннолли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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