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«Спартак» седьмой раз подряд проиграл ЦСКА в московском дерби

Хоккей

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение от ЦСКА, встреча завершилась со счётом 0:4. «Спартак» проиграл седьмое подряд московское дерби. «Армейцы» выиграли десятый матч в чемпионате кряду.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Мэт Робинсон, Валерий Ничушкин, Сергей Шумаков и Артём Блажиевский. Сухим матчем отметился голкипер «армейцев» Ларс Юханссон, отразивший 18 бросков по своим воротам.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
0 : 4
0:0, 0:3, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Робинсон (Григоренко, Кузьменко) – 22:22 (5x5), 0:2 – Ничушкин (Попов, Петров) – 31:06 (5x5), 0:3 – Шумаков (Шалунов, Капризов) – 32:31 (5x5), 0:4 – Блажиевский (Марченко, Кузьменко) – 59:48 (5x4)
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