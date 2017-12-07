«Спартак» седьмой раз подряд проиграл ЦСКА в московском дерби

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение от ЦСКА, встреча завершилась со счётом 0:4. «Спартак» проиграл седьмое подряд московское дерби. «Армейцы» выиграли десятый матч в чемпионате кряду.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Мэт Робинсон, Валерий Ничушкин, Сергей Шумаков и Артём Блажиевский. Сухим матчем отметился голкипер «армейцев» Ларс Юханссон, отразивший 18 бросков по своим воротам.



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