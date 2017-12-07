Гулявцев: три очка нужны были «Северстали», как воздух

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи со «Слованом» (5:3).



«Первые два периода мы пытались навязать свою игру, но зарабатывали ненужные удаления в чужой зоне. Соперник эти два удаления реализовал. Перед третьим периодом в раздевалке много не говорили. Попросили друг друга проявить характер. Мы в этом сезоне не раз это доказывали. Хорошо использовали большинство в третьем периоде. Ребята проявили характер, молодцы. За это я им благодарен.



Рад этим трем очкам. Они были нужны нам, как воздух, даже не в плане положения в турнирной таблице, а в плане психологии. Также хочу поблагодарить болельщиков», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» одолела «Слован», дублями отметились Кагарлицкий и Рыбин