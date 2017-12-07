В. Белов: знали, что «Торпедо» удачно начинает матчи, но подготовиться не смогли

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» (1:4).



«Знали, что «Торпедо» хорошо начинает матчи. Но подготовиться к этому не смогли и соперник нас подавил. Первый период мы полностью проиграли, пропустили две шайбы. Во втором периоде был момент, когда мы играли в большинстве. К сожалению, не смогли забить, и потом было уже сложно», — приводит слова Белова официальный сайт «Торпедо».



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«Торпедо» дома одержало уверенную победу над «Витязем»