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«Каролина» упустила преимущество в три шайбы и проиграла «Сан-Хосе»

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:4 (ОТ) в пользу хозяев. По ходу матча «Каролина» вела в счёте 3:0 и 4:1.

«Каролина» повела к 15-й минуте матча со счётом 3:0 после дубля Себастьяна Ахо и гола Виктора Раска. Мелькер Карлссон в середине второго периода в меньшинстве сократил перевес «ураганов», однако Скиннер через три минуты восстановил разницу. «Акулам» удалось отыграться благодаря шайбам Торнтона, Кутюра и Гудроу. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс точный бросок Бёрнса.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 4
0:3, 2:1, 2:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Ахо (Хэнифин, Райан) – 09:01 (5x5), 0:2 – Раск (Линдхольм) – 11:37 (5x5), 0:3 – Ахо (Терявяйнен, ван Римсдайк) – 14:14 (5x5), 1:3 – Карлссон (Тирни) – 30:21 (4x5), 1:4 – Скиннер (Уильямс, Стаал) – 34:44 (5x5), 2:4 – Торнтон (Демело, Гертл) – 37:51 (5x4), 3:4 – Кутюр (Бёрнс, Торнтон) – 48:31 (5x4), 4:4 – Гудроу (Хансен, Райан) – 51:56 (4x5), 5:4 – Бёрнс (Павелски, Торнтон) – 60:22 (3x3)
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