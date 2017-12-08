«Каролина» упустила преимущество в три шайбы и проиграла «Сан-Хосе»

«Каролина Харрикейнз» уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:4 (ОТ) в пользу хозяев. По ходу матча «Каролина» вела в счёте 3:0 и 4:1.

«Каролина» повела к 15-й минуте матча со счётом 3:0 после дубля Себастьяна Ахо и гола Виктора Раска. Мелькер Карлссон в середине второго периода в меньшинстве сократил перевес «ураганов», однако Скиннер через три минуты восстановил разницу. «Акулам» удалось отыграться благодаря шайбам Торнтона, Кутюра и Гудроу. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс точный бросок Бёрнса.