Новый гендиректор «Адмирала»: хотел бы навести финансовый порядок в клубе

Новый генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников рассказал о своём назначении и о том, как планирует справиться с финансовыми проблемами клуба.

«Я получил приглашение именно от руководства Приморского края, а не со стороны спонсора. Именно руководство Приморского края проявило заинтересованность в оздоровлении позиций «Адмирала». Камил Гаджиев из клуба не уходит. Он останется первым заместителем генерального директора. В этой должности он был до назначения руководителем клуба.



Я хотел бы навести более серьёзный финансовый порядок, оптимизировать расходы и штатное расписание и направить деятельность «Адмирала» на привлечение внебюджетных средств. Хочется акцентировать внимание на азиатский рынок. Те компании, которые хотят сотрудничать с нашим краем, должны понять, что «Адмирал» – это наше имя, которое славит Приморский край, и помощь «Адмиралу» будет наградой и импульсом в развитии их бизнеса.



Спортивной составляющей никто не отменял. Нам нужно выиграть 13 матчей из оставшихся. Это задача архисложная, но в то же время возможная, поскольку домашняя серия длинная. Хотя дома иногда играть сложнее, чем на выезде, но мы видим, что соперники нам по зубам», — цитирует Сошникова VL.ru.