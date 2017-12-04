Суд отложил дело о банкротстве «Адмирала» по иску от ФНС до 2018 года

Арбитражный суд Приморского края отложил судебное заседание по проверке обоснованности заявления от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю о признании ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» банкротом до 23 января 2018 года, сообщает ИА «Прима-Медиа» со ссылкой на электронную картотеку дел Арбитражного суда Приморского края.

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Компания «Конкорд-Трэвел» в сентябре обратилась в арбитражный суд Приморья с заявлением о признании ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» несостоятельным (банкротом). В октябре в судебном заседании заявителем было поддержано заявленное требование в полном объёме. Представитель должника в свою очередь заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с возможным урегулированием вопроса в досудебном порядке. Судебное заседание по этому делу отложено до 12 декабря.

В то же время в арбитражный суд Приморья 25 сентября поступило такое же заявление, но только уже от ФНС в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю. Определением суда 23 октября заявление уполномоченного органа принято как заявление о вступлении в дело по аналогичному иску к ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» от ООО «Конкорд-Трэвел». В конце ноября суд определил: отложить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом на 23 января 2018 года.

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