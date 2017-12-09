Скабелка: к Петерссону меньше всего претензий, он будет долечивать травму

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка сообщил, что провёл разговор с легионерами команды после того, как подверг их критике после матча с «Ладой» (4:2). «Авангард» на выезде сыграет с «Автомобилистом», встреча начнётся в 15:00 мск.

Скабелка: я недоволен форвардами-легионерами «Авангарда», будем принимать решение

«Мы немного отошли от своей игры в последнее время. Хотим играть в скоростной, быстрый хоккей. Забиваем немного, и дело здесь прежде всего в реализации моментов, а мы создаём их много. То, что мы отошли от своей модели игры, не связано с числом травмированных. Просто в последних матчах сказался длительный выезд на Запад. Ребята сейчас приходят в хорошую форму, мы всё равно будем забивать голы, потому что моментов у нас достаточно даже не в самых хороших играх. Нам надо наладить большинство – этим сейчас занимаемся усиленно, ищем оптимальные сочетания.

Конечно, был разговор и не только с легионерами, но и со всей командой. Тот же Петерссон в итоге не поехал – он просто не до конца восстановился. К нему, наверное, в этом плане меньше всего претензий, потому что он, несмотря на состояние, вышел на игру с «Ладой». Спасибо ему за это, но, наверное, стоило позволить ему восстановиться на все 100 %. Сейчас он будет долечивать травму и выйдет только после перерыва. Что касается Пёрселла, он мастер, но ему надо добавлять в движении, больше брать игру на себя, он должен сам создавать моменты. Тедди показал, что может это делать – тот единственный гол, который он забил в домашнем матче с «Йокеритом», получился за счёт индивидуального мастерства. Эверберг играет, наверное, так, как может. Что касается Анелёва, то какие могут быть претензии к защитнику на сегодняшний день? Конечно, хотел бы получить центрального нападающего Распасовщика, который вёл бы игру, помогал в расстановке «5 на 4», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.