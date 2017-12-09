Ларионов: сложно передать чувства, когда ты на пьедестале без флага и гимна

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением об участии сборной России по хоккею в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Хоккеисты с белым флагом на ОИ-1992. Где они сейчас? Никого из них не обвиняли в предательстве.

«Олимпиада – это символ для любого спортсмена. Всегда надо думать, что будет дальше. Когда ты идёшь к пьедесталу, то знаешь, что проделал большой путь, за тебя болеет вся страна. Но когда ты поднимаешься на пьедестал, а у тебя нет флага и гимна, то чувства передать очень сложно. В любом случае если команда чистая, то надо ехать и играть. В 1992 году была другая ситуация, это разные вещи. Это был тот этап, когда страна делала новые шаги, отделилась от Беларуси, Украины, Латвии и так далее. По сути, страны как таковой не было. Не хватало времени собрать отдельную сборную», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Игорем Ларионовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 декабря.